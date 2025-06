Le Stelle di Marisa | Fondazione e Polizia insieme per supportare gli orfani speciali

Le Stelle di Marisa, uniti per un futuro di speranza e solidarietà. La collaborazione tra la Fondazione e la Polizia di Stato mira a supportare gli orfani speciali, spesso vittime di tragedie indicibili. In un gesto di grande umanità, questa alleanza intende offrire loro assistenza, protezione e prospettive di rinascita, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza per un domani migliore.

Perugia, 25 giugno 2025 – Spesso dietro un femminicidio, oltre alla tragedia per la morte di una donna, c'è anche lo strazio subito da i figli minori e la necessità di garantire loro un futuro sereno e dignitoso dopo un simile choc. Nell'ambito delle iniziative intraprese dalla Polizia di Stato per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, la Direzione centrale anticrimine ha firmato un protocollo d'Intesa con la Fondazione " Le Stelle di Marisa-ETS ", finalizzato al sostegno degli " orfani speciali ", ossia i minori che, per effetto di un femminicidio, perdono entrambi i genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Le Stelle di Marisa": Fondazione e Polizia insieme per supportare gli orfani speciali

