Le sonorità dark della new wave Tutta la malinconia dei Grace Cale

esperienza sonora unica e avvolgente. I Sonorit224 Dark, ispirati dai classici dei Grace Cale, incarnano la darker wave con un tocco contemporaneo, creando un viaggio emozionante tra atmosfere nostalgiche e sonorità innovative. Non perdere questa serata imperdibile, che promette di trasportarti in un mondo di luci soffuse e melodie intense, dove il passato e il presente si incontrano in un crescendo di emozioni. È l’appuntamento da non lasciarsi sfuggire!

Le sonorità dark ed elettroniche della new wave contemporanea, in un doppio concerto che farà viaggiare tra post punk e richiami agli anni '80. È l'evento che si terrà domani alle 21 al The Bank di Monza: sul palco di viale Lombardia andrà in scena un nuovo appuntamento della rassegna "The Wave Night", espressamente dedicata alla musica new wave, che propone di volta in volta ospiti italiani, europei e internazionali che portano in Brianza una ventata di sonorità dark. Ad aprire domani sera lo show saranno i Grace Cale, con il loro post punk malinconico, scuro e inquieto, nutrito di suggestioni dream-pop e di sfumature shoegaze: le canzoni della band raccontano tristezze e irrequietezze emotive, ma anche la voglia di resistere e vivere pure quando la luce sembra svanire, su un tessuto musicale fatto di chitarre riverberate, bassi pulsanti e ritmi serrati.

