Le soglie di esenzione in agricoltura nel modello Redditi Sp 2025

Se sei un agricoltore e ti stai preparando a compilare il modello Redditi SP 2025, è fondamentale conoscere le soglie di esenzione e le modalità corrette di compilazione. Una recente FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come gestire i quadri nel caso di una società con qualifica Iap attribuita da un solo socio. Scopriamolo insieme e semplifichiamo il tuo adempimento fiscale.

Nella sezione del sito dell’Agenzia riservata alle domande più frequenti arriva una faq che spiega come compilare i quadri nel caso di una società con qualifica Iap attribuita da uno solo dei soci. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

