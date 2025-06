Le sirene dell’Al Rayyan a casa dell’Atalanta | sul piatto un ingaggio faraonico per prendersi il 32enne Berat Djimsiti

Le sirene dell’Al Rayyan suonano ancora forte per Berat Djimsiti, il solido pilastro della difesa atalantina. A 32 anni, il centrale svizzero-albanese si trova nuovamente al centro di un’attenzione da parte del ricco club qatariota, pronto a offrirgli un ingaggio faraonico per chiudere la carriera in un calcio meno competitivo ma molto più agiato. La possibilità di un nuovo capitolo si fa strada, lasciando Bergamo con un mix di emozioni e speranze.

Bergamo, 25 giugno 2025 – Un anno dopo cantano nuovamente le sirene del ricco Qatar per Berat Djimsiti. Il 32enne svizzero di passaporto albanese, da sette anni titolare inamovibile nella difesa dell’Atalanta, avrebbe ricevuto una nuova chiamata dell’Al Rayyan con la solita proposta di stipendio faraonico, per un contratto biennale o triennale, per chiudere la carriera nel calcio minore del Golfo. QUI ATALANTA. Amrabat nel radar. E Oltremanica vogliono Scalvini Un anno dopo . Un anno fa, era il luglio del 2024, era andato in scena lo stesso copione: sempre l’Al-Rayyan a mettere sul tavolo un’offerta stellare a livello di ingaggio per il difensore di Zurigo e una buona offerta da una decina di milioni per la Dea per liberarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le “sirene” dell’Al Rayyan a casa dell’Atalanta: sul piatto un ingaggio faraonico per prendersi il 32enne Berat Djimsiti

