Le sfide dell’intelligenza artificiale La lezione di Camisani Calzolari | Adattiamoci al mondo che cambia

Immergersi nel mondo dell'intelligenza artificiale significa affrontare sfide e opportunità uniche. La lezione di Camisani Calzolari ci invita a adattarci ai cambiamenti inarrestabili, imparando a sfruttare l’innovazione per costruire un futuro più intelligente. Alla prima edizione di "Viareggio Digital", tra pubblico entusiasta e momenti di approfondimento, si è respirata la volontà di evolversi e di cogliere le potenzialità di questa rivoluzione digitale. È il momento di abbracciare il cambiamento e guardare avanti con fiducia.

Giornata ricca di spunti all’edizione inaugurale di "Viareggio Digital", andata in scena ieri in piazza Palombari nell’ambito dell’ampio cartellone di "Yachting Destination Events". In una bella cornice di pubblico, arricchita dalla presenza della mascotte ufficiale "Vid", al villaggio della manifestazione si sono alternati divulgatori, rappresentanti delle aziende e del mondo dell’innovazione, per un appuntamento serrato e interamente dedicato al mondo digitale e della tecnologia. Grande attesa per l’ospite speciale della mattinata, il docente universitario, divulgatore digitale e volto tv (collabora con ’Striscia La Notizia’) Marco Camisani Calzolari, che ha parlato principalmente dei rischi legati a una scarsa educazione alla fruizione del web da parte di cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it