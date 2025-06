Le scintille Trump-Sanchez la spesa militare al 5% e l' articolo 5 | com' è andato il vertice Nato

Al vertice NATO di L'Aja, i leader hanno sancito un ambizioso impegno: aumentare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035 e riaffermare l’articolo 5, pilastro della solidarietà collettiva. Tuttavia, tra scintille tra Trump e Sanchez e i dubbi della Spagna, la strada verso un’alleanza più forte si fa intricata. Resta da vedere come questi eventi plasmeranno il futuro della difesa europea e transatlantica.

Al vertice Nato all'Aja, i leader approvano l'aumento della spesa per la difesa al 5% del Pil entro il 2035. Riaffermato l'impegno sull'articolo 5. Dubbi della Spagna sulle spese.

