Le Rotte del Mediterraneo nell' età del Bronzo viaggio nella storia parte da Ustica

Scopri le rotte intense e misteriose dell’età del Bronzo nel cuore del Mediterraneo, partendo da Ustica. “Le Rotte del Mediterraneo nell’età del Bronzo” è un viaggio che attraversa siti archeologici, musei e realtà culturali, creando un ponte tra passato e presente. Questa rete di venti approdi svela storie sepolte nel tempo, unendo esperienze e scoperte per un’avventura unica nel suo genere, capace di affascinare ogni appassionato di storia e cultura.

Nasce “Le Rotte del Mediterraneo nell’età del Bronzo”, un itinerario culturale senza precedenti, che unisce musei, siti archeologici e istituzioni culturali in una rete di venti approdi, per raccontare, attraverso scavi, reperti e paesaggi, un’epoca affascinante e ancora in parte da scoprire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it