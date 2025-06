Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 giugno | la rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi, 25 giugno, offrono uno sguardo intenso su eventi che scuotono il mondo. Dalla fragile tregua tra Israele e Iran alle novità sul fronte militare e diplomatico, passando per un drammatico giallo a Vienna, la stampa odierna ci invita a riflettere sulle tensioni e le sfide globali. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata ricca di colpi di scena e importanti sviluppi.

La fragile tragua tra Isarele e Iran tiene banco sulle aperture dei principali quotidiani in edicola. La Repubblica islamica annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni' e l'Idf toglie le restrizioni ai civili: esulta Trump dopo l'ira di ieri per le violazioni del cessate il fuoco. Spazio pure al vertice Nato, col sì alle spese militari al 5%. In evidenza anche il giallo della hostess 24enne morta dopo essere caduta da un balcone a Vienna e la scomparsa di Alvaro Vitali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it