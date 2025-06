Le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club

L’Inter si prepara con concentrazione e determinazione per la sfida cruciale contro il River Plate, in programma giovedì 26 giugno alle tre di notte, decisiva per l’accesso agli ottavi del Mondiale per Club. Mentre gli occhi sono puntati su questa partita fondamentale, i nerazzurri già valutano le possibili avversarie che potrebbero incontrare in caso di qualificazione, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante avventura mondiale.

La sua attenzione è concentrata in primo luogo sulla sfida contro gli argentini del River Plate, in programma giovedì 26 giugno alle tre di notte e decisiva per il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club. L ‘Inter, però, comincia a gettare uno sguardo anche su quali avversarie potrebbe incontrare per via da dover scavalcare sulla strada che potrebbe condurre verso la finale. Per staccare il biglietto per la seconda fase della competizione, ai nerazzurri basterà anche solo il pari. Le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi di finale. Viste le situazioni che stanno caratterizzando il girone F, l ‘Inter potrebbe trovare sulla propria strada i tedeschi del Borussia Dortmund, i brasiliani della Fluminense o i sudafricani del Mamelodi Sundowns, le tre squadre del girone composto anche dai già eliminati sudcoreani dell’ Ulsan Hyundaj. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

