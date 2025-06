Le Pen ' ho chiesto a Bardella di prepararsi a Eliseo 2027'

Marine Le Pen ha chiesto a Jordan Bardella di prepararsi per il 2027, nel caso in cui lei non possa candidarsi all'Eliseo per motivi giudiziari. Con questa mossa strategica, la leader del Rassemblement National mette in gioco il futuro del partito, lasciando intendere che il suo delfino potrebbe essere il prossimo protagonista sulla scena politica francese. Ma cosa significa questa scelta per il panorama politico transalpino?

Marine Le Pen ha ''chiesto'' al suo delfino nonch√© attuale presidente del Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, di ''prepararsi'' all'''eventualit√†'' di candidarsi al suo posto nella corsa all'Eliseo del 2027, nel caso in cui lei non potesse per problemi giudiziari. In un'intervista a Valeurs Actuelles, l'esponente di RN - gi√† per tre volte candidata sconfitta all'Eliseo - dice di avere ''accettato l'ipotesi che non mi possa ricandidare. Jordan ha accettato la possibilit√† che debba riprendere la Fiamma. Gli ho chiesto io stessa di riflettere e prepararsi a questa eventualit√†", puntualizza Le Pen, che a fine marzo √® stata condannata a cinque anni di ineleggibilit√†, con effetto immediato, nel caso della frode alle casse del Parlamento europeo.

