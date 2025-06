Le ombre sui mercati | Area fondamentale A rischio l’export

Le ombre sui mercati si allungano, mettendo a rischio l’export e sconvolgendo le fondamenta economiche. Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, sottolinea come "l’economia non vada d’accordo con i venti di guerra". Durante la recente convention mondiale a Cosenza, il timore di ripercussioni internazionali ha dominato i dibattiti. Come le tensioni geopolitiche influenzeranno la ripresa economica e le imprese italiane?

"L’economia non va d’accordo con i venti di guerra". Giuseppe Salvini (in foto), segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, è fresco di convention mondiale delle Camere di Commercio tenutasi a Cosenza, dove per giorni non si è parlato di altro. L’ombra dello scontro bellico si allunga sui mercati globali, e l’impatto nelle relazioni commerciali dei Paesi coinvolti potrebbe tradursi di riflesso anche sulle economie locali. Come quella di Firenze, che su export e turismo fa perno. Salvini, la guerra tra Iran, Israele e Usa fa tremare i mercati. "Con questa ennesima incertezza geopolitica, cresce la nostra preoccupazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le ombre sui mercati: "Area fondamentale. A rischio l’export"

