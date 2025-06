Le Notti delle Sementerie | il meglio dei primi 10 anni di rassegna

Preparati a rivivere un decennio di magia e cultura con Le Notti delle Sementerie, la rassegna che dal 4 luglio al 3 agosto 2025 celebra i primi dieci anni di emozioni uniche. Nello spazio suggestivo delle Sementerie Artistiche a Crevalcore, artisti di fama internazionale si alternano in spettacoli indimenticabili sotto il cielo estivo. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di arte, musica e convivialità sotto le stelle. Non mancare!

Dal 4 luglio al 3 agosto 2025 va in scena la decima edizione della rassegna Le Notti delle Sementerie nello spazio agri-culturale Sementerie Artistiche nel suggestivo Teatro di Paglia (via Scagliarossa 1174 – Crevalcore (Bologna), con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi della.

