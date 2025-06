Le mille balle a 5 Stelle e le giravolte di Conte | la verità sul finto pacifismo grillino

Tra mille balle a cinque stelle e giravolte di Conte, emerge la vera natura del finto pacifismo grillino. L'ex premier gioca a cambiare idea, smentendo le sue stesse dichiarazioni: un balletto politico che fa scivolare il Movimento sulla buccia di banana della coerenza. Ma qual è la verità dietro queste mosse? Scopriamo insieme come questa strategia si traduca in scelte che influenzano il nostro presente e futuro.

La difesa è la buccia di banana che fa scivolare il M5S di Conte. L'ex premier è campione nel cambiare idea. Giuseppi interviene a “L'aria che tira” per ribadire come non abbia mai firmato, in sede Nato, un impegno per destinare il 2% in armamenti. Una posizione, d'altronde, ribadita nell'Aula di Montecitorio, dove parla di possibili tagli per sanità e scuola. L'avvocato di Volturara Appula, però, dimentica che, nel 2018, nella sede dell'Alleanza Atlantica, fu proprio lui a sottoscrivere una dichiarazione in cui veniva evidenziato «l'incrollabile impegno» dell'Italia su tutti gli aspetti del Defence Investment Pledge. 🔗 Leggi su Iltempo.it