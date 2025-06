Le migliori gelaterie artigianali di Roma nel 2025 secondo il Gambero Rosso

Le migliori gelaterie artigianali di Roma nel 2025, secondo il Gambero Rosso, rappresentano l’eccellenza della tradizione italiana e il gusto autentico della città eterna. Con il caldo estivo alle porte, scoprire i locali più rinomati diventa un vero must per ogni amante del gelato. Tra creazioni innovative e ricette classiche, queste gelaterie sono il rifugio perfetto per rinfrescarsi e gustare il vero sapore di Roma. Gelaterie...

Con l’arrivo dell’estate Roma si prepara ad accogliere milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo, pronti a conoscere tutti i particolari della città eterna: dalla cultura alla storia e poi ancora tradizione e arte culinaria. Le calde temperature fanno venire voglia di un buon gelato o una granita e quali sono i locali più rinomati della Capitale? Alcuni di questi fanno parte dell’elenco Gambero Rosso, scopriamo quali sono. Gelaterie a Roma Gambero Rosso 2025: quali sono. Le migliori gelaterie di Roma secondo Gambero Rosso sono 6: Il Cannolo Siciliano – Piazza Malatesta, una tappa d’obbligo per gli amanti del gelato. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: roma - gelaterie - gambero - rosso

Le migliori gelaterie di Roma: ecco dove andare - La primavera è finalmente arrivata e con essa la voglia di gustare un gelato artigianale a Roma!?? Tra le migliori gelaterie, non perdere Gelato D’Essai: con i suoi due punti vendita, offre un’esperienza unica dove il gelato diventa arte.

Tra Roma Nord e Roma Sud sono 6 gli indirizzi da tenere a mente (per il Gambero Rosso) per mangiare un ottimo gelato artigianale Vai su Facebook

Dove mangiare il gelato a Roma: le migliori gelaterie; Le migliori gelaterie artigianali di Roma nel 2025 secondo il Gambero Rosso; Le migliori gelaterie in Italia premiate da Gambero Rosso nel 2025.

GELATO GAMBERO ROSSO – Si trova a Roma il più buono d’Italia: il cono costa meno di 3€ ed è spaziale | Da provare subito - Il suo gelato è il migliore d'Italia, ed è imperdibile. romait.it scrive

Migliori gelaterie artigianali di Roma nel 2025 per Gambero Rosso - Gelaterie a Roma Gambero Rosso 2025: quali sono Le migliori gelaterie di Roma secondo Gambero Rosso sono 6: Il Cannolo Siciliano – Piazza Malatesta , una tappa d’obbligo per gli amanti del gelato. Lo riporta funweek.it