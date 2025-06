Le mani della mafia sugli agrumi così i Laudani gestivano la filiera acese dei limoni

Le mani della mafia sugli agrumi dell'Acese sono da tempo un'ombra che oscura il settore. I Laudani, storici gestori della filiera dei limoni, monopolizzavano il mercato locale, alimentando un sistema di illegalità e controllo. Sono 20 le persone indagate nell'indagine "Lumia," condotta dalla Guardia di Finanza di Catania, sotto la guida del Procuratore Francesco Curcio, che cerca di portare alla luce questa rete di crimine e riscrivere il futuro degli agrumi siciliani.

Il mercato dei limoni nell'acese era monopolizzato dal clan Laudani. Sono 20 le persone indagate nell'ambito dell'indagine "Lumia", eseguita dal comando provinciale della guardia di finanza di Catania su coordinamento della Procura distrettuale etnea, guidata dal procuratore Francesco Curcio.

Maxi sequestro da un milione di euro a esponente del clan Laudani nell’Acese - Maxi sequestro da un milione di euro nell'Aciese ai danni di un esponente del clan Laudani. La Guardia di Finanza di Catania ha stroncato le attività illecite di Orazio Salvatore Scuto, considerato un boss della frangia acese, sequestrando patrimoni frutto di illeciti.

