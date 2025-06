Le finali delle categorie Ragazzi e Cadetti Gli scudetti lombardi ai campioni del futuro

Dopo una lunga attesa e tante sfide emozionanti, le finali delle categorie ragazzi e cadetti hanno finalmente incoronato i campioni del futuro sulla pista di Darfo Boario. Nonostante il maltempo abbia messo a dura prova organizzatori e atleti, la passione e la determinazione hanno prevalso, regalando momenti indimenticabili. Ora, i protagonisti lombardi si preparano a scrivere nuove pagine di storia, perché...

Dopo la pioggia torna sempre il sereno. Ci sono voluti quasi due giorni pieni di gare per decretare i vincitori delle finali regionali dei Societari Cadettie e Ragazzie su pista, andate in scena sulla pista di Darfo Boario (Brescia). Nella giornata di sabato, infatti, un acquazzone ha interrotto le gare costringendo gli organizzatori ( Atletica Vallecamonica con Fidal Brescia e Fidal Lombardia ) a far slittare parte del programma a domenica. Nella categoria Ragazzie, al femminile arriva la conferma dell’ Atletica Estrada, mentre il trono maschile se lo aggiudicano i ragazzi milanesi della Scuola Sportiva Atletica Punto It. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le finali delle categorie Ragazzi e Cadetti. Gli “scudetti“ lombardi ai campioni del futuro

In questa notizia si parla di: ragazzi - finali - cadetti - categorie

Rapina in casa a Crevalcore armati di forbici e coltello: arrestati tre ragazzi - Tre ragazzi sono stati arrestati per una rapina in casa avvenuta a Crevalcore lo scorso 24 febbraio. Armati di forbici e coltello, hanno minacciato la vittima in pieno giorno, costringendola a consegnare denaro con frasi intimidatorie.

Live dai Campionati Italiani di Nuoto di Fondo … con altri risultati STRAORDINARI In acqua a Piombino per la 2,5Km, I fratelli Cristian e Gabriele Molonia si laureano Vice Campioni Italiani nelle rispettive categorie (Ragazzi e Cadetti) Un al Vai su Facebook

Le finali delle categorie Ragazzi e Cadetti. Gli “scudetti“ lombardi ai campioni del futuro; Il Palavesuvio di Ponticelli ha ospitato la Riunione Regionale Indoor Assoluti/Cadetti/Ragazzi; Corsa campestre: assegnati i titoli provinciali delle categorie Ragazzi e Cadetti.

Le finali delle categorie Ragazzi e Cadetti. Gli “scudetti“ lombardi ai campioni del futuro - Ci sono voluti quasi due giorni pieni di gare per decretare i vincitori delle finali regionali dei Societari Cadetti/e e Ragazzi/e su pista, andate in scena sul ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Basket MSP, domenica a Serramanna le finali della categoria "Ragazzi" - L'Unione Sarda.it - Dopo le finali MSP Cadetti disputate lo scorso fine settimana a Villaspeciosa, domenica sarà la volta della categoria Ragazzi. Da unionesarda.it