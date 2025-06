Le cliniche mobili dove fare gli esami gratuiti contro il tumore al seno

Le cliniche mobili tornano a portare speranza e prevenzione nel cuore di Molinella, offrendo mammografie ed ecografie gratuite contro il tumore al seno. Sabato 28 giugno, in Piazza Anselmo Martoni, donne dai 18 ai 44 anni residenti e prenotate potranno sottoporsi a controlli essenziali in un ambiente accogliente e sicuro. Un’iniziativa che unisce comunità e salute, dimostrando che la prevenzione è un gesto di amore per sé stesse e per chi ci circonda.

Mammografie ed ecografie gratuite a Molinella, sabato 28 giugno dalle 9.30, in Piazza Anselmo Martoni, per le donne dai 18 ai 44 anni, residenti e che si sono prenotate. Molinella si tinge di rosa grazie all’amministrazione comunale e alla clinica mobile di “Salute in Comune”. I servizi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

