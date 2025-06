Le annullano la laurea in Medicina dopo 12 anni mentre già lavora | Non risultano gli esami in Erasmus

Una storia incredibile che scuote il mondo accademico e mette in discussione la stabilità dei diritti degli studenti. Dopo dodici anni, una specializzanda in Anestesia e Rianimazione nel reparto di Foggia si trova improvvisamente senza il suo titolo di laurea, già conseguito nel 2013, a causa di una decisione del Consiglio di Stato. Un caso che solleva interrogativi sulla giustizia e sulla trasparenza nelle procedure universitarie, e che merita attenzione e approfondimento.

È surreale la vicenda che si è abbattuta su una specializzanda in Anestesia e rianimazione nel reparto universitario di Foggia, ex studentessa di Medicina a Bari. Dopo ben 12 anni dalla laurea, conseguita nel 2013, alla giovane è stato annullato il titolo dal Consiglio di Stato, con sentenza.

Va in Erasmus ma otto esami non risultano: annullata la laurea in Medicina dopo 12 anni. «Forse errore del tutor», ma è tutto da rifare - Dopo dodici anni di impegno, tra studi, esperienze internazionali e una laurea in Medicina conseguita con successo, un problema amministrativo rischia di azzerare tutto.

