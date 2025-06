Le annullano la laurea dopo 12 anni dovrà rimettersi a studiare Ecco cosa c’è scritto nella sentenza

Una storia che mette in discussione anni di impegno accademico: dopo 12 anni, la laurea di uno studente è stata annullata, costringendolo a riprendere gli studi. La recente sentenza del Consiglio di Stato evidenzia l’importanza del riconoscimento ufficiale del periodo Erasmus da parte delle facoltà universitarie. Senza questa approvazione, gli esami svolti all’estero non vengono considerati validi. Scopriamo insieme cosa significa tutto ciò e quali sono le implicazioni per gli studenti.

Una recente decisione del Consiglio di Stato ha sottolineato il ruolo centrale del riconoscimento ufficiale da parte del consiglio di facoltà per rendere valido il periodo Erasmus all'interno del percorso universitario. In assenza di tale approvazione, gli esami svolti presso un’università straniera non possono essere considerati validi per il completamento della laurea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: laurea - annullano - anni - dovrà

Le annullano la laurea in Medicina dopo 12 anni (mentre già lavora): "Non risultano gli esami in Erasmus" - Una storia incredibile che scuote il mondo accademico e mette in discussione la stabilità dei diritti degli studenti.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione all’Università di Bari, che aveva dichiarato la nullità della laurea in Medicina di una specializzanda in Anestesia Vai su Facebook

Le annullano la laurea dopo 12 anni, dovrà rimettersi a studiare. Ecco cosa c'è scritto nella sentenza; Le annullano la laurea in Medicina dopo 12 anni (mentre già lavora): Non risultano gli esami in Erasmus; Laurea annullata dopo 12 anni: mancano esami fatti in Erasmus, ma lei è già dottoressa in medicina.