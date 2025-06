Lazio vicina la cessione del giocatore in Premier League | fissato il prezzo

La Lazio si prepara a salutare Loum Tchaouna, pronto a trasferirsi in Premier League al Bournemouth per 12 milioni di euro. Un'operazione che segna un importante passo nel mercato estivo, con il giovane attaccante pronto a sfidare nuove sfide in Inghilterra.

La Lazio si appresta a cedere l'attaccante Loum Tchaouna al Bournemouth, in Premier League, per la cifra di 12 milioni di euro. L'attaccante della Lazio Loum Tchaouna sarebbe molto vicino al trasferimento al Bournemouth in Premier League. A riportare la notizia è l'Adnkronos, che riferisce alcuni dettagli dell'accordo.

Lazio, Gila imprescindibile per Sarri: rifiutata anche un'offerta dalla Premier League - La Lazio di Sarri si appresta a ripartire forte delle sue certezze, tra cui Mario Gila, vero pilastro della difesa.

Secondo Fabrizio Romano, Gyokeres avrebbe i Gunners come club preferito per il suo futuro. Sullo sfondo anche il Manchester United del suo ex allenatore Amorim, a conferma che molto probabilmente la Premier League sarĂ il prossimo campionato del bo Vai su Facebook

