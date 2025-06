Lazio Tchaouna ai saluti | accettata l'offerta del Burnley per il francese

Lazio e Tchaouna: un capitolo breve ma intenso. La trattativa tra il club e il giovane francese si conclude con l’accettazione dell’offerta dal Burnley, segnando la fine di un’esperienza che non è mai decollata. Tchaouna, arrivato un anno fa dalla Salernitana, lascia la Lazio senza grandi rimpianti, pronto a nuove sfide altrove. Un addio che chiude un’attesa mai realmente esplosa.

Tchaouna e la Lazio, un amore mai sbocciato e comunque già finito. L`ala francese, arrivata in biancoceleste un anno fa dalla Salernitana per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: lazio - tchaouna - francese - saluti

Lazio, Noslin e Tchaouna i due flop della stagione: uno resterà, l'altro andrà via - Tijjani Noslin e Loum Tchaouna sono le grandi delusioni stagionali della Lazio. Arrivati lo scorso estate, rispettivamente dal Verona e da altri club, i due non sono riusciti a esprimersi come sperato.

Lazio, Tchaouna ai saluti: accettata l'offerta del Burnley per il francese; Lazio, il saluto tra Tchaouna e Provstgaard prima di Danimarca-Francia Under 21; Mercato, Tchaouna ai saluti? Il Psv punta sul diritto di riscatto, ma la Lazio….

Lazio, Tchaouna ai saluti: accettata l'offerta del Burnley per il francese - L`ala francese, arrivata in biancoceleste un anno fa dalla Salernitana per 8 milioni di euro,. Secondo calciomercato.com

Lazio: svolta Tchaouna, piace Van Bommel - Nuovo assalto del Burnley: 14 milioni per l’acquisto del francese a titolo definitivo. Si legge su msn.com