Lazio Sarri ora si arrabbia | 35 milioni sono difficili da rifiutare

Lazio e Sarri: un binomio che si ferma a un passo dal brivido. Dopo settimane di silenzio, la tensione inizia a farsi sentire, soprattutto quando si tratta di offerte milionarie che potrebbero cambiare le carte in tavola. Per un allenatore, avere certezze è fondamentale, e le scelte sul mercato sono il cuore pulsante di questa stabilità . Quando l’equilibrio si infrange, tutto può scricchiolare. Ora, più che mai, la sfida si gioca anche fuori dal campo.

Un allenatore ha bisogno di certezze. Quando viene toccato l'equilibrio su cui si voleva ricostruire, qualcosa scricchiola. A Formello volano poche parole, ma c'è aria di nervi. Maurizio Sarri si è insediato nuovamente sulla panchina della Lazio da qualche settimana, ma per il momento sul mercato tutto tace, sia in entrata che in uscita. È ancora tutto fermo, eppure qualche movimento ci sarà . Perché lui sicuramente qualcosa vorrà farla. Ha chiesto delle cose precise, ha parlato chiaro fin dal primo giorno: la rosa va rimodellata, sì, ma non stravolta.