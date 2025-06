Lazio Ibrahimovic torna al Bayern di passaggio | accordo con l'Heidenheim

Il mondo del calcio è in fermento: Ibrahimovic, talento promettente della Lazio, torna al Bayern Monaco in un'operazione di passaggio con l'accordo Lamp-Heidenheim. La Lazio, non riscattando il giovane trequartista kosovaro classe 2005, si prepara a una nuova avventura per Arijon Ibrahimovic, ex Frosinone. Una decisione che apre nuovi scenari e pone le basi per un futuro ricco di sfide e opportunità.

La Lazio non ha riscattato Arijon Ibrahimovic. Il trequartista tedesco di origine kosovara (classe 2005 ex Frosinone) torna così per fine prestito. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Lazio, Ibrahimovic torna al Bayern Monaco: ci pensa Klose - Terminato il prestito in biancoceleste, il giocatore tornerà al suo club di appartenenza: il futuro, però, potrebbe essere lontano dal Bayern ... Lo riporta msn.com

Lazio, Ibrahimovic torna subito in Serie A? C’è l’interesse di un club - Il centrocampista tedesco non sarà riscattato dal club biancoceleste e, molto probabilmente, lascerà nuovamente in prestito il Bayern Monaco ... Segnala msn.com