Lazio conferme su Tchaouna al Burnley | tutti i dettagli | CMIT

Lazio, confermato: Loum Tchaouna lascia i biancocelesti dopo una sola stagione. L'esterno classe 2003 si prepara a trasferirsi al Burnley, appena tornato in Premier League. Dopo le anticipazioni di Calciomercato.it, la notizia trova ora conferme ufficiali. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo per il giovane talento, pronto a mettere alla prova le sue capacità in Inghilterra. La sua avventura in Italia si conclude, ma il suo futuro promette grandi soddisfazioni.

Affare in chiusura come anticipato stamane da Calciomercato.it: l’esterno classe 2003 dirà addio ai biancocelesti dopo una sola stagione Loum Tchaouna sta per lasciare la Lazio. Trova conferme totali la notizia di questa mattina di Calciomercato.it sull’esterno franco-belga in partenza per l’Inghilterra, destinazione Burnley fresco di ritorno in Premier League dopo i 100 punti conquistati nella passata Championship. Lazio, conferme su Tchaouna al Burnley: tutti i dettagli (LaPresse) – Calciomercato.it La chiusura era prevista proprio in queste ore, con il club di Lotito che incasserà 15 milioni di euro per il cartellino del 21enne preso l’estate scorsa dalla Salernitana e pagato circa la metà . 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio, conferme su Tchaouna al Burnley: tutti i dettagli | CM.IT

(QUASI) UFFICIALE, Tchaouna saluta la Lazio! ? Dopo solo una stagione a Roma, Loum Tchaouna è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League . L'esterno francese volerà in Inghilterra per vestire la maglia del Burnley, club neopromo Vai su Facebook

