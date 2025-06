Lavoro nero e influencer evasori fiscali | cosa ha scoperto in un anno la Guardia di Finanza di Monza

Negli ultimi 16 mesi, la Guardia di Finanza di Monza ha portato alla luce un'enorme rete di evasori fiscali tra lavoratori in nero e influencer, svelando pratiche illecite che minano l’economia sana del territorio. Un impegno costante culminato nel bilancio più recente, testimonianza di un’azione decisa contro chi sfrutta le vulnerabilità del sistema fiscale. Scopriamo insieme i risultati di questa battaglia contro l’illegalità.

Monza, 25 Giugno 2025 – La Guardia di Finanza di Monza Brianza celebra oggi il 251° Anniversario della sua fondazione nel corso della tradizionale cerimonia al Palazzo dell’Arengario, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose provinciali e cittadine. Un'occasione per tracciare anche il bilancio dell'attività operativa da gennaio 2024 a maggio 2025. In questi mesi i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno eseguito oltre 4.480 interventi e 136 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavoro nero e influencer evasori fiscali: cosa ha scoperto in un anno la Guardia di Finanza di Monza

In questa notizia si parla di: monza - guardia - finanza - lavoro

Ultras, logistica e loota all'economia sommersa: il bilancio del lavoro della Guardia di Finanza: 130mila interventi in Lombardia da inizio 2024 a maggio... Vai su Facebook

Lavoro nero e influencer evasori fiscali: cosa ha scoperto in un anno la Guardia di Finanza di Monza; Pub, bar, pizzerie, negozi: ecco dove la finanza ha trovato 20 lavoratori in nero (maxi multa di 42mila euro); Lavoro nero: a Limbiate e in Brianza 20 irregolari, sanzioni e richieste di sospensione.

Lavoro nero e influencer evasori fiscali: cosa ha scoperto in un anno la Guardia di Finanza di Monza - 400 interventi, 59 evasori totali, 930mila prodotti contraffatti e sequestri per più di 80 milio ... Da ilgiorno.it

Guardia di Finanza di Monza, negli ultimi 17 mesi individuati 59 evasori totali - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com