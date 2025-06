Lavoro 5 falsi miti su GenZ e Millennial

L'ultima ricerca di Grafton sfata cinque falsi miti su GenZ e Millennials, rivelando aspettative e timori sorprendenti. In un mondo del lavoro in rapido mutamento, conoscere realmente queste generazioni è cruciale per le aziende che vogliono attrarre e trattenere i talenti. Superare bias e stereotipi diventa quindi essenziale per evitare errori di strategia e favorire un ambiente più inclusivo e dinamico. Solo così si potrà costruire un futuro professionale in sintonia con le nuove realtà .

L'ultimo studio di Grafton ha indagato aspettative e timori di GenZ e Millennial al lavoro e sono emersi almeno 5 falsi miti. Le evidenze infatti smentiscono alcuni stereotipi molto comuni. Comprendere a fondo desideri, scelte e aspettative delle nuove generazioni è un fattore strategico per le aziende impegnate a contrastare il talent shortage del mercato italiano. Diventa così fondamentale superare bias e luoghi comuni, per evitare errori di valutazione che possono compromettere le strategie di talent attraction e retention. Con questo obiettivo, Grafton – brand globale di Gi Group Holding specializzato in Professional Recruitment – ha realizzato lo studio "Comprendere per competere: insight e sfide nella talent attraction delle nuove generazioni", raccogliendo la voce di giovani professionisti già attivi nel mercato del lavoro o in procinto di farvi ingresso.

