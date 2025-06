Lavori in strada dopo l' incendio nella casa dell' ex sottosegretario Cardinale divieti in via Quintino Sella

Dopo l'incendio che ha coinvolto la casa dell'ex sottosegretario Cardinale, i lavori in strada sono iniziati per garantire sicurezza e ripristino. L'ufficio Traffico ha emesso un'ordinanza temporanea di limitazione al transito pedonale e alla sosta veicolare in via Quintino Sella, consentendo interventi di manutenzione essenziali. Un'azione decisa dal sindaco Roberto Lagalla per tutelare cittadini e lavoratori, dimostrando attenzione e tempestività nella gestione dell'emergenza.

L'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune ha emesso una ordinanza di limitazione temporanea al transito pedonale e alla sosta veicolare in via Quintino Sella per consentire lavori manutenzione del marciapiede. Si tratta di un intervento disposto dal sindaco Roberto Lagalla con un.

