Lavori abusivi nell' appartamento dal Comune parte l' ordine di demolizione

Se hai scoperto lavori abusivi nel tuo appartamento a Santa Maria Capua Vetere, sappi che il Comune ha già emesso un’ordinanza di demolizione per interventi senza permesso di costruire. Questo provvedimento, adottato dal dirigente dell’ufficio tecnico, rappresenta un passo importante per tutelare la legalità e la sicurezza degli immobili. È fondamentale agire tempestivamente e informarsi sui prossimi passi da seguire per regolarizzare la situazione o affrontare le conseguenze legali.

E' stata adottata un'ordinanza di demolizione per interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire, dal dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di un immobile in via Fratta al civico 10 dove gli agenti della polizia municipale e gli addetti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: comune - demolizione - lavori - abusivi

