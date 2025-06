Lavori a cura di privati in pieno centro chiude una strada | cambia la viabilità

Attenzione, cittadini di Ferrara! Giovedì 26, dalle 8.30 alle 16.30, una porzione di via Cosmè Tura tra Contrada della Rosa e via Armari sarà temporaneamente chiusa al traffico per lavori privati. La viabilità subirà modifiche, con un ripristino temporaneo del doppio senso di marcia e accesso consentito solo agli autorizzati. Rimanete aggiornati iscrivendovi al canale WhatsApp di FerraraToday e pianificate con anticipo i vostri spostamenti!

Nella giornata di giovedì 26 dalle 8.30 alle 16.30 il tratto di via Cosmè Tura, tra Contrada della Rosa e via Armari, sarà chiuso al transito (eccetto autorizzati, con ripristino temporaneo del doppio senso di marcia) per lavori a cura di privati. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori (a cura di privati) in pieno centro, chiude una strada: cambia la viabilità

In questa notizia si parla di: lavori - cura - privati - pieno

Lavori finiti alla Casa di Giulietta, dal prossimo weekend riapre a pieno regime - Dal prossimo weekend, la Casa di Giulietta a Verona riapre a pieno regime dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione.

Per documentarti prima e per rivedere dopo, cosa trovi in biblioteca: "Daniel Buren: fare disfare rifare. Lavori in situ e situati 1968-2025" a cura di Daniel Buren, Monica Preti (Gli Ori, 2025) https://biblio.comune.pistoia.it/opac/detail/view/sgp:catalog:1013532 "D Vai su Facebook

Lavori (a cura di privati) in pieno centro, chiude una strada: cambia la viabilità; Avviamento numerico al lavoro di cui all’art. 18, comma 2, Legge 68/99 per n. 1 Operatore socio sanitario presso Casa di cura privata Malzoni - Villa dei Platani S.P.A, Avellino - Graduatoria definitiva - Magazine Lavoro; Lavori domestici, una porta chiusa sulla parità di genere.

Perugia, un gennaio pieno di lavori in tanti angoli di città: dalla viabilità ai cantieri di Fontivegge, la mappa degli interventi - Il Messaggero - Molti cantieri lungo le strade, con piani per la riqualificazione dell’asfalto ma anche dei marciapiedi. Da ilmessaggero.it

"Lavori pubblici a pieno ritmo. E tanti progetti pronti a partire" - MSN - Sono in corso le procedure di affidamento per la gara relativa alla riqualificazione e valorizzazione delle mura del Castello Svevo, un ... Scrive msn.com