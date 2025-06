L' Avellino siamo noi all' Archivio di Stato la mostra di documenti e cimeli sulla storia del calcio

L’Avellino siamo noi: un viaggio appassionante tra documenti, cimeli e ricordi che raccontano la storia di una squadra e di una comunità. Sabato 28 giugno 2025 alle ore 19:00, in occasione dell’apertura straordinaria serale, l’Archivio di Stato di Avellino apre le sue porte per inaugurare questa emozionante mostra. Un’occasione unica per rivivere i momenti più belli e scoprire il cuore pulsante del calcio avellinese. Non mancate!

Sabato 28 giugno 2025 alle ore 19:00, in occasione dell’apertura straordinaria serale, sarà inaugurata presso l’Archivio di Stato di Avellino (via Giuseppe Verdi 17, Carcere Borbonico) la mostra L’Avellino siamo noi. Verrà proposta al pubblico una rassegna di documenti e cimeli sulla storia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

