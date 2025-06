Lautaro Martinez e la partita del cuore contro il River Plate | il Toro tifa i Millionarios?

Stasera Lautaro Martinez si prepara a affrontare il River Plate, una sfida che va oltre il campo per lui. Conosciuto per il suo cuore da vero argentino, molti credono che il Toro sia un grande tifoso dei Millionarios, la squadra del suo cuore. Questa partita speciale, tra emozioni e ricordi, potrebbe rivelarsi più di una semplice sfida calcistica: un incontro tra passione e lealtà , che farà battere forte il suo cuore.

Quella di stanotte contro il River Plate, potrebbe essere una sfida particolare per Lautaro Martinez. Secondo molti, il Toro sarebbe un grande tifoso dei Millionarios. Sebbene sia cresciuto nel vivaio del Racing Club, in Argentina circolano moltissime teoria sulla fede calcistica di Lautaro Martinez. Stanotte il capitano dell’ Inter sfiderà il River Plate, e per lui potrebbe essere una sfida molto particolare. Non solo perché i nerazzurri si giocano l’accesso agli ottavi di finale, ma anche perché secondo alcuni il Toro è sempre stato un grande tifoso dei Millionarios. Sebbene non siano mai arrivate conferme ufficiali su questo fronte, TuttoSport ha fatto il punto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez e la partita del cuore contro il River Plate: il Toro tifa i Millionarios?

