Laurea in Medicina cancellata dopo 12 anni per otto esami mai sostenuti durante Erasmus in Spagna Studentessa dovrà sostenere di nuovo le prove

Una studentessa di Medicina, dopo dodici anni di sacrifici e un percorso intenso, si trova improvvisamente a perdere tutto a causa di una verifica amministrativa. Un caso che solleva domande sulla gestione delle pratiche universitarie e sulla fragilità del percorso accademico. È una storia che ci invita a riflettere sulle complessità del sistema e sull’importanza di controlli accurati. La sua vicenda dimostra quanto possa essere fragile il cammino verso il titolo di dottore.

Una richiesta di trasferimento si trasforma in un boomerang che cancella dodici anni di carriera. È bastata una verifica amministrativa di routine per far crollare come un castello di carte la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 2013 presso l'Università di Bari da una donna oggi specializzanda in Anestesia e Rianimazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: laurea - medicina - anni - cancellata

Si è riunito il tavolo tecnico politico per il corso di laurea in medicina e chirurgia - Nell'università Mediterranea di Reggio Calabria si è recentemente riunito il tavolo tecnico-politico per l'istituzione del nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

«Questo fenomeno, che è in aumento già da diversi anni, avviene perché è fallito ormai il patto educativo tra le generazioni. Prima un insegnante era visto come una figura di riferimento in continuità con la famiglia. Ora il suo ruolo è messo in discussione, così Vai su Facebook

Laurea in Medicina cancellata dopo 12 anni per otto esami mai sostenuti durante Erasmus in Spagna. Studentessa dovrà sostenere di nuovo le prove; Test di medicina: approvata la riforma che cancella la prova d'ammissione; Medicina, ingresso libero a tutti. Via libera alla legge che cancella i test.

Laurea annullata dopo 12 anni: mancano esami fatti in Erasmus, ma lei è già dottoressa in medicina - Una specializzanda in Anestesia si è vista annullare la laurea in Medicina ottenuta 12 anni fa: secondo il Consiglio di Stato, mancano gli atti che provano ... Da fanpage.it

Laurea in Medicina annullata dopo 12 anni: non risultano gli esami dati in Erasmus. Ma lei è già specializzanda - Una specializzanda di Bari ha ricevuto una terribile notizia proprio all'inizio dell'estate. Scrive msn.com