Laurea annullata dopo 12 anni | mancano esami fatti in Erasmus ma lei è già dottoressa in medicina

Una giovane specializzanda in anestesia si trova di fronte a una sfida inaspettata: la laurea, conseguita 12 anni fa, viene annullata dal Consiglio di Stato a causa di mancanza di prove sugli esami Erasmus sostenuti in Spagna. Un errore di registrazione potrebbe aver compromesso il suo diritto al titolo, costringendola a rifare gli esami e a ripercorrere un lungo percorso di studio. Ma quali sono le implicazioni di questa vicenda e come si può agire? Continua a leggere.

Una specializzanda in Anestesia si è vista annullare la laurea in Medicina ottenuta 12 anni fa: secondo il Consiglio di Stato, mancano gli atti che provano il superamento di 8 esami sostenuti durante l'Erasmus in Spagna, forse per un errore di registrazione del tutor dell'epoca (nel frattempo deceduto). Ora dovrà rifarli per recuperare il titolo.

Va in Erasmus ma otto esami non risultano: annullata la laurea in Medicina dopo 12 anni. «Forse errore del tutor», ma è tutto da rifare - Dopo dodici anni di impegno, tra studi, esperienze internazionali e una laurea in Medicina conseguita con successo, un problema amministrativo rischia di azzerare tutto.

