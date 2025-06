Laura Curino nei panni di Alfonsina Strada fenomeno sportivo e unica donna a gareggiare al Giro d' Italia

Un viaggio affascinante attraverso un secolo di passione e sfide, dove la figura di Alfonsina Strada emerge come simbolo di determinazione e coraggio. Giovedì 26 giugno al Castello Malatestiano di Gatteo, la storia sfreccia su due ruote grazie a Laura Curino in "Alfonsina Alfonsina. Il diavolo in gonnella", un ritratto emozionante di una donna che ha scritto pagine straordinarie del ciclismo. Un evento imperdibile per gli amanti della memoria sportiva e delle storie di pionieri.

Giovedì 26 giugno al Castello Malatestiano di Gatteo la storia corre su due ruote e attraversa un secolo. A più di cento anni dal Giro d’Italia del 1924, Sillaba Teatro Parola presenta, per la rassegna Elsinore 2025, "Alfonsina Alfonsina. Il diavolo in gonnella" con Laura Curino e il testo di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Alfonsina Strada, la prima donna del ciclismo in Italia; Alfonsina Alfonsina; Laura Curino. Un teatro di ispirazione, per e con il pubblico.

