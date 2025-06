L’aumento del budget e la responsabilità condivisa Quale Nato dopo il Summit

Dopo il recente summit, la NATO si propone di rafforzare il suo ruolo globale attraverso un aumento del budget e una responsabilità condivisa tra gli alleati. Questa nuova direzione mira a consolidare l’Alleanza come protagonista strategico capace di intervenire ovunque sia minacciata la sicurezza europea e internazionale. Con un impegno rinnovato, la NATO si prepara a fronteggiare le sfide del mondo moderno, garantendo stabilità e pace.

La Nato ambisce oggi a consolidarsi come un’Alleanza dalla proiezione e dal respiro globale, capace di operare in qualsiasi teatro strategicamente rilevante per la sicurezza del proprio territorio e per la stabilità delle sue frontiere. A partire da questo obiettivo generale, l’Alleanza Atlantica ha riorientato la propria postura strategica su più livelli: dal fronte interno, con un rinnovato focus sull’apporto economico, politico e militare degli Alleati, al fronte esterno, con una rinnovata volontà di proiezione e capacità operativa nei confronti delle minacce emergenti. La trasformazione in corso è parte di un processo più ampio, che coinvolge anche l’evoluzione del ruolo dell’Europa all’interno dell’Alleanza, non solo come partner, ma come attore politico e militare in grado di assumersi maggiori responsabilità a livello internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net