L' attrice Irene Maiorino denuncia | Un uomo si masturbava in strada al Pigneto È scappato in monopattino

L’attrice Irene Maiorino, nota per il ruolo di Lila in "L’amica geniale", denuncia un episodio inquietante avvenuto a Roma: un uomo si masturbava in strada al Pigneto e scappava via in monopattino. Con coraggio, Maiorino ha condiviso il video del tentativo di rincorrerlo, sollevando un'importante discussione sulla sicurezza e il rispetto nei nostri quartieri. Un gesto che invita tutti a non sottovalutare mai simili comportamenti.

