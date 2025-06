L’attivista Pegah Moshir Pour | Il popolo iraniano ha più paura del regime che delle bombe

Pegah Moshir Pour, attivista italiana di origini iraniane, si schiera con il popolo iraniano in un momento cruciale: mentre il regime teme le bombe, la vera battaglia è quella di una popolazione determinata a difendere i propri diritti. A Fanpage.it, ha condiviso lo spirito di resistenza che anima gli iraniani in questi giorni difficili, dimostrando che la loro guerra è di ben altro segno. È una lotta per la libertà che merita tutta la nostra attenzione.

Pegah Moshir Pour è un'attivista italiana di origini iraniane, da sempre impegnata a difesa della popolazione iraniana contro la repressione del regime. A Fanpage.it ha raccontato come gli iraniani stanno vivendo questi giorni di guerra: "Il regime sta provando a evitare il colpo di grazia, ma la guerra della popolazione iraniana è un'altra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

