L’attaccante Luca Ferraro vicino alla firma con la Reggina

L’attaccante Luca Ferraro si avvicina alla firma con la Reggina, un colpo che potrebbe dare una svolta decisiva al mercato amaranto. Mentre il club si prepara a mettere a segno gli ultimi tasselli, l’entusiasmo cresce tra i tifosi, desiderosi di vedere rinforzi concreti per affrontare la nuova stagione con determinazione. La pazienza sta per finire: presto, il calciomercato entrerà nel vivo, portando novità e speranze rinnovate.

Il mercato della Reggina non è entrato ancora nel vivo, ma la calma apparente della scorsa settimana sembra avere adesso le ore contate. Dopo la conferma del tecnico Bruno Trocini, tifosi ed appassionati amaranto attendono un’accelerazione da parte del club per costruire un organico completo e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: reggina - attaccante - luca - ferraro

