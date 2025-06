L’Ateneo ha il nuovo rettore Il prescelto è Alessandro Reali | | A guidarmi è stato l’amore

Alessandro Reali, nuovo rettore dell’Università di Pavia, ha conquistato la fiducia della comunità accademica con la sua visione e determinazione. Quarantottenne, docente stimato di Scienze delle costruzioni, ha scelto un gesto simbolico per vivere in modo autentico il suo incarico. Emozionato e sorridente, ha preso il comando di un’istituzione che guarda al futuro con entusiasmo e rinnovata energia. La sua leadership segna l’inizio di una nuova avventura ricca di sfide e opportunità.

Alessandro Reali è il nuovo rettore dell'Università di Pavia. Quarantotto anni, docente di Scienze delle costruzioni, nel tardo pomeriggio di ieri non ha assistito allo spoglio dei voti. Per scaramanzia è rimasto lontano dall'aula magna dove si contavano i voti ed è stato chiamato solo quando il risultato è diventato certo. A quel punto Reali ha inforcato un motorino ed è arrivato tra applausi scroscianti. Emozionato, sorridente, il rettore ha ammesso che ora si prenderà qualche giorno di riposo. Dopo una campagna elettorale molto tesa e tre giornate di voto in cui è sempre stato in testa ma non ha mai raggiunto il quorum necessario, prima di un ballottaggio finale con Silvia Figini, docente di Statistica economica e direttrice del Dipartimento di Scienze politiche, Reali vuole prendersi del tempo per sé.