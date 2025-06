L’Asst di Rho centro di epilessia di II livello

Importante riconoscimento l’ Asst Rhodense: è stata riconosciuta da Lice (Lega Italiana Contro Epilessia) come Centro Epilessia Nazionale di II° livello per età infantile ed età adulta. Un premio al lavoro svolto dai team della neuropsichiatria infantile, diretta da Federico Raviglione e della neurologia, diretta da Maria Grazia Riggio. "E’ con grande soddisfazione che riceviamo questa notizia - afferma il direttore generale, Marco Bosio - La professionalità e la dedizione nell’ambito delle patologie neurologiche dell’età evolutiva e adulta ha portato il centro epilessia della nostra azienda ad essere riconosciuto come Centro Epilessia Nazionale di II° livello, sia per età adulta che per età infantile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Asst di Rho centro di epilessia di II livello

