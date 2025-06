L’Asst aiuta i neo pensionati a stare bene.

L’ASST di Lodi, sotto la guida di Guido Grignaffini, si impegna a migliorare la qualità della vita dei neo pensionati attraverso il progetto Rewire. Questa iniziativa innovativa, nata dalla collaborazione tra le università di Bologna e Pavia e sostenuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, offre un sostegno concreto per affrontare con serenità il naturale passaggio alla pensione. Rewire mira a riprogrammare il benessere, accompagnando i pensionandi verso un nuovo equilibrio di vita.

L’Asst di Lodi, diretta da Guido Grignaffini (nella foto), aderisce al progetto Rewire: "Così aiutiamo i neo pensionati a stare bene". Un sostegno concreto per affrontare al meglio il passaggio alla pensione. È un progetto di ricerca promosso dall’Università di Bologna e dall’Università di Pavia con il sostegno del Ministero dell’Università e della Ricerca. Rewire, acronimo che significa “riprogrammare“, si propone di accompagnare i pensionandi e i neo pensionati in un momento cruciale della vita, promuovendo benessere psicologico e cognitivo. Il cuore del progetto è la creazione di un indice di rischio in grado di individuare, con anticipo, eventuali problematiche legate al pensionamento come l’isolamento sociale, l’ansia o la depressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it