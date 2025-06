L’associazione culturale donne I colori dell’Iride presenta a Lanciano il libro di Lucia Vaccarella

L’Associazione Culturale Donne I Colori dell’Iride presenta a Lanciano l’atteso libro di Lucia Vaccarella, “Gli occhi di Argo”. In un periodo segnato da sfide come pandemia, pensionamenti, malattie e social media, Vaccarella offre una narrazione autentica e fuori dagli stereotipi, portandoci nel cuore delle emozioni quotidiane. Un’opera che invita alla riflessione e al riscoprire la forza dei piccoli gesti di ogni giorno. Non mancate a questa imperdibile occasione di condivisione culturale.

