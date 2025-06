L’asse del ’male’ Il politologo | sorte segnata | Mosca e alleati deboli

L’attuale scenario geopolitico internazionale si presenta come un mosaico di sfide e trasformazioni epocali. Con Mosca e alleati deboli, l’incertezza regna sovrana, mentre la roulette mondiale gira senza sosta. Gli eventi in Medio Oriente e Ucraina, insieme all’emergere di Donald Trump 2, segnano la fine di un’epoca. È il momento di ripensare gli equilibri globali: scopriamo cosa ci riserva il futuro.

Boni La pallina gira sulla roulette mondiale e quando si fermerà nulla sarà più come prima per effetto dello scenario mediorientale, che non è disgiunto da ciò che accade in Ucraina, e del rumoroso ingresso in scena del Donald Trump 2. C’è un’era che sta tramontando incui Paesi controversi dovranno riposizionarsi. È l’idea del professor Pejman Abdolmohammadi (foto), italo-iraniano, docente di Relazioni internazionali del Medio Oriente all’Università di Trento e visiting professor a Berkeley. Professore, l’asse dei "Paesi del male" si sta sgretolando? "C’è all’orizzonte un mondo nuovo il cui processo è iniziato e avrà bisogno di tempo per consolidarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net