Lascio lo sport italiano come eccellenza assoluta Parla Giovanni Malagò

Lascio lo sport italiano come un’eccellenza, e Giovanni Malagò ne è stato il protagonista indiscusso. Dopo 12 anni e 127 giorni di passione e dedizione al timone del Coni, l’emozione di questa uscita finale sarà inevitabile. Quel piccolo museo dello sport, testimonianza di tanti successi, si svuota: un monumento di impegno e sacrificio che si porta via con sé. Perché, in fin dei conti, Malagò…

Quando stasera uscirà dall’ufficio del Coni dopo 12 anni e 127 giorni di presidenza, Giovanni Malagò si commuoverà. Gli scenderanno quelle lacrime che tante volte hanno accompagnato le imprese degli atleti italiani durante il suo regno. Il suo ufficio che era diventato un piccolo museo dello sport, ormai è vuoto. Restano solo i mobili e non è detto che non si porti via anche quelli. In fin dei conti se li era pagati di tasca sua il primo giorno, quando aveva provato ad accomodarsi nell’ufficio che era stato di Gianni Petrucci. “C’erano ancora dei mobili dell’epoca di Onesti tra i quali anche una credenza ecclesiastica e davanti alla mia scrivania due sedie scomodissime, forse messe apposta perché gli ospiti si trattenessero poco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Lascio lo sport italiano come eccellenza assoluta”. Parla Giovanni Malagò

