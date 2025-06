L’ascesa di Federico Riva | Arrivo bene agli Europei a squadre Livello altissimo nei 1500 nel miglio il finale cambia tutto

L’ascesa di Federico Riva sta sorprendendo gli appassionati di atletica, con prestazioni che lo stanno portando tra i protagonisti degli Europei a squadre e oltre. Nella sua ultima apparizione su Sprint Zone, il mezzofondista romano ha condiviso emozioni, successi e ambizioni future. Dal record nel miglio alle sfide imminenti, Riva si prepara a scrivere nuovi capitoli della sua carriera. A questo punto, scopriamo cosa ha detto proprio lui…

L’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha visto come graditissimo ospite Federico Riva, mezzofondista italiano classe 2000. L’azzurro, reduce dal record nazionale nel miglio, si è raccontato a 360°, parlando di quanto fatto nella sua carriera, delle ultime novità e, soprattutto, degli obiettivi di questa seconda parte del 2025. Il nativo di Roma ha iniziato il racconto proprio dal nuovo record del miglio: “ A Oslo ho messo a segno il tempo di 3:49.72 e ne sono fiero. Ho iniziato con 2 giri prudenti? Sì. L’ho corso per la prima volta solo 2 anni fa a livello indoor e dopo 1. 🔗 Leggi su Oasport.it