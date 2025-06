L' artista Simona Molinari apre la nuova edizione di Musica sotto la Torre

L’estate pisana si accende di magia con l’apertura della XVI edizione di “Musica sotto la Torre”, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica. Venerdì 27 giugno, nel suggestivo Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo, Simona Molinari – voce e cantautrice tra le più raffinate del panorama pop-jazz – darà il via a questa straordinaria kermesse. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere dall’energia e dall’eleganza di un live che promette emozioni uniche…

Pisa, 25 giugno 2025 – La grande musica torna ad animare le sere pisane con la XVI edizione di “Musica sotto la Torre”, la rassegna estiva organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa - Caritas Diocesana. A inaugurare l’edizione 2025, venerdì 27 giugno alle ore 21:30 nel suggestivo Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo, sarà Simona Molinari, voce cantautrice pop-jazz tra le più raffinate e poliedriche del panorama musicale italiano, con il debutto nazionale del suo nuovo spettacolo “La donna è mobile”. Un progetto speciale, profondamente contemporaneo, in cui musica, parola e memoria si intrecciano per dar voce a grandi figure femminili che hanno segnato la storia della cultura e dell’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'artista Simona Molinari apre la nuova edizione di "Musica sotto la Torre"

