L’arte e il colore del tempo I dipinti in esposizione e presentati da Gigarte

Immergiti in un viaggio attraverso l’arte e il colore del tempo, dove le opere di Gigarte svelano mondi, emozioni e storie che hanno segnato i secoli tra Ottocento e Novecento. Dai decollage di Mimmo Rotella alle atmosfere marine di Moses Levy, ogni dipinto racconta uno sguardo unico e affascinante. Non perdere questa straordinaria esposizione e asta, un’occasione unica per ammirare e aggiudicarsi capolavori intramontabili.

Saranno i colori del mare e del cielo dei decollage di Mimmo Rotella, una delle spiegge, su carta, a fianco dei toni freddi, tra il blu e il verde, delle mura di Lucca di Moses Levy, e molti altri artisti e dipinti, che raccontano una storia, un mondo, uno sguardo e un modo di vederlo, dipingerlo e raccontarlo che ha segnato l'arte tra ottocento e novecento, a essere in esposizione, e all'asta, organizzata da Gigarte Casa d'Aste, che si terrà il 10 luglio alle 17. Tra le opere che saranno in esposizione, i cui lotti sono già visibili nella sede di Piazza d'Azeglio dove si terrà l'asta e dove, il 2 luglio alle 19, ci sarà la presentazione del catalogo, sono presenti anche le opere realizzate con sangue e colore da Hermann Nitsch, uno dei massimi esponenti del Wiener Aktionismus, quelle, come "La victoire des allies" di Alfredo Mueller, che celebrano il ritorno alla pace, dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale, con una scena corale di grande impatto e spiritualità, o altre come "Paesaggio partenopeo" di Giacinto Gigante, protagonista della Scuola di Posillipo, che con grande maestria e un uso sapiente della luce cattura l'atmosfera di quei luoghi.

In questa notizia si parla di: esposizione - arte - dipinti - gigarte

ASTA N°32 Gigarte Selection: Arte Moderna e Contemporanea.

