L’arte della pittrice Paola Meneghetti in esposizione a Sorisole

Scopri l’incanto dell’arte naif di Paola Meneghetti, protagonista a Sorisole con una mostra esclusiva presso il ristorante stellato “Assonica”. Tra dettagli sorprendenti e simboli unici, le sue opere celebrano angeli, città italiane e temi ispiratori. Un viaggio tra colore, fantasia e tradizione che trasforma il locale in un vero e proprio museo a cielo aperto, invitando gli spettatori a immergersi in un mondo magico e affascinante. Non perdere questa occasione di vivere l’arte in modo unico e coinvolgente.

Sorisole. Da giugno a fine ottobre il ristorante stellato "Assonica" di Sorisole sarà l'esclusiva cornice per le opere della pittrice naif Paola Meneghetti. Le tele esposte rivelano il suo stile vivace e fantasioso, impreziosito da dettagli e simboli unici. Il locale sarà arricchito da una selezione di opere appartenenti a tre aree tematiche: gli angeli iconografici, i lavori del progetto artistico "Piazze e Città d'Italia" e un'opera dedicata al mondo del vino. Per la serata del 26 giugno 2025, serata speciale denominata "Assonica Arcipelago", la pi+rice sarà presente personalmente nel ristorante con una performance di "live painting" che renderà ancora più speciale l'occasione.

