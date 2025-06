L’Arsenal e il Tottenham potrebbero combattere per il centrocampista della Premier League

L'attenzione si infiamma nel mondo del calcio britannico: Arsenal e Tottenham si contendono Christian Norgaard, centrocampista di grande esperienza della Premier League. Con il contratto di Thomas Partey in scadenza tra pochi giorni, i Gunners valutano il danese come possibile sostituto di valore. La corsa per assicurarsi le prestazioni di Norgaard potrebbe scuotere ulteriormente il mercato estivo, creando un duello avvincente tra due delle più ambiziose squadre di Londra.

2025-06-25 13:38:00 L'Arsenal sta tentando di attirare Christian Norgaard agli Emirati come potenziale sostituto di Thomas Party. Molti rapporti di questa mattina hanno suggerito che Mikel Arteta vede il capitano di Brentford come un'opzione esperta se Partey opta per non firmare un nuovo accordo. Il contratto di Partey scade tra cinque giorni e ora sembra improbabile che rinnoverà e cercherà invece una nuova opportunità all'estero. Se l'Internazionale del Ghana segue Jorginho a lasciare North Londra, crea un vuoto che dovrebbe essere riempito, anche se l'Arsenal firma Martin Zubimendi da Real Sociedad, come previsto.