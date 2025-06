L' appuntamento alle poste? Ora si prende al telefono anche in 95 uffici palermitani

Ora, con un semplice telefonata, puoi prenotare il tuo appuntamento presso 95 uffici postali a Palermo e provincia. Questa novità rivoluziona l’esperienza utente, riducendo i tempi di attesa e garantendo un servizio più efficiente. Nei nostri uffici dotati del sistema di gestione delle attese, prenotare sarà ancora più facile: oltre alla prenotazione online tramite app o sito, basterà ...

Anche in provincia di Palermo si può prendere appuntamento per l'ufficio postale al telefono riducendo così i tempi di attesa e migliorando l'efficienza del servizio. Nei 95 uffici con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni online - tramite app o sito di Poste Italiane - basterà dunque.

